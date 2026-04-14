Будущее российских активов под ударом — ЦБ обвинил ЕС в обходе процедуры

Ключевая претензия касается правовой основы решения. По версии истца, Совет ЕС применил статью 122 Договора о функционировании Евросоюза, тогда как подобные меры, как утверждается, должны приниматься по статье 215, требующей единогласия государств-членов.
В иске также указано на возможное злоупотребление полномочиями, нарушение принципа соразмерности и недостаточную аргументацию введённых ограничений. Отдельно Банк России ссылается на нормы международного права, включая принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков.
27 февраля Центробанк оспорил в суде ЕС в Люксембурге регламент Совета Евросоюза от 12 декабря, установивший бессрочную блокировку его активов. Ранее регулятор также подал иск к депозитарию Euroclear на сумму более 18 трлн рублей, заявив о незаконности планов по использованию замороженных средств.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заморозили около половины российских валютных резервов. Более 200 млрд евро находятся в ЕС, в основном на счетах Euroclear.
На этом фоне в Евросоюзе вновь обсуждают возможность использования этих активов. Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас заявила, что к такому варианту могут вернуться, если не удастся реализовать кредитный механизм поддержки Украины на 90 млрд евро.
По её словам, изначально этот кредит рассматривался как альтернатива задействованию замороженных средств. При сохранении блокировки финансирования, в частности со стороны Венгрии, Евросоюз может вернуться к первоначальному сценарию. Каллас подчеркнула, что Украина продолжает нуждаться в финансовой поддержке.
Москва ранее заявляла о готовности к ответным мерам. В России активы инвесторов из недружественных стран переведены на специальные счета типа «С», а их использование возможно только по решению правительственной комиссии.
Президент России Владимир Путин ранее называл возможное изъятие российских активов грабежом и предупреждал о последствиях для мировой финансовой системы.
