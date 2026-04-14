ЕАЭС расширяет сотрудничество с Индонезией

Перспективы торговли в рамках Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией
В центре внимания — перспективы торговли в рамках Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией, передаёт DKNews.kz.
О чём говорили на семинаре
Ключевым спикером мероприятия стала начальник отдела специальных вопросов торгового регулирования Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии Кира Данильчева. В своём докладе она представила новые возможности для бизнеса, которые открывает соглашение.
По словам Киры Данильчевой, документ формирует более понятные и выгодные условия для выхода индонезийских компаний на рынок ЕАЭС.
> «Соглашение о свободной торговле открывает для индонезийского бизнеса предсказуемые и прозрачные условия выхода на рынок Евразийского экономического союза. Документ устраняет тарифные барьеры и упрощает процедуры выпуска товаров, создавая более комфортную среду для предпринимательской деятельности. Мы придаём большое значение углублению взаимодействия с деловыми кругами — это важно в части информирования об имеющихся проблемах или барьерах», — отметила Кира Данильчева.
Какие преимущества даёт соглашение
Участникам семинара подробно рассказали о практических выгодах, которые может получить бизнес после вступления соглашения в силу:
снижение или отмена таможенных пошлин;
упрощение процедур оформления товаров;
повышение прозрачности торговых правил;
расширение доступа к рынкам стран ЕАЭС;
создание более стабильной и предсказуемой деловой среды.
Особое внимание уделили вопросам взаимодействия с предпринимательским сообществом и выявлению существующих барьеров.
На каком этапе находится документ
Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией было подписано 21 декабря 2025 года. В настоящее время документ проходит необходимые ратификационные процедуры.
После завершения этого процесса соглашение вступит в силу и начнёт применяться на практике.
Зачем нужны такие встречи
Организаторы подчёркивают, что подобные семинары помогают бизнесу лучше понимать механизмы работы соглашения и эффективно использовать предоставляемые преференции. В результате:
предприниматели получают актуальную информацию;
снижается уровень неопределённости;
формируется диалог между бизнесом и регуляторами;
выявляются проблемные вопросы на раннем этапе.
Ожидается, что дальнейшее развитие сотрудничества между ЕАЭС и Индонезией будет способствовать росту взаимной торговли и инвестиционной активности.