ЕАЭС расширяет сотрудничество с Индонезией

В Джакарте прошёл тематический семинар с участием представителей крупнейшего индонезийского бизнеса, заинтересованного в сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом.

Источник: DKNews.kz

Перспективы торговли в рамках Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией

В центре внимания — перспективы торговли в рамках Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией, передаёт DKNews.kz.

—-

О чём говорили на семинаре

Ключевым спикером мероприятия стала начальник отдела специальных вопросов торгового регулирования Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии Кира Данильчева. В своём докладе она представила новые возможности для бизнеса, которые открывает соглашение.

По словам Киры Данильчевой, документ формирует более понятные и выгодные условия для выхода индонезийских компаний на рынок ЕАЭС.

> «Соглашение о свободной торговле открывает для индонезийского бизнеса предсказуемые и прозрачные условия выхода на рынок Евразийского экономического союза. Документ устраняет тарифные барьеры и упрощает процедуры выпуска товаров, создавая более комфортную среду для предпринимательской деятельности. Мы придаём большое значение углублению взаимодействия с деловыми кругами — это важно в части информирования об имеющихся проблемах или барьерах», — отметила Кира Данильчева.

—-

Какие преимущества даёт соглашение

Участникам семинара подробно рассказали о практических выгодах, которые может получить бизнес после вступления соглашения в силу:

  • снижение или отмена таможенных пошлин;

  • упрощение процедур оформления товаров;

  • повышение прозрачности торговых правил;

  • расширение доступа к рынкам стран ЕАЭС;

  • создание более стабильной и предсказуемой деловой среды.

Особое внимание уделили вопросам взаимодействия с предпринимательским сообществом и выявлению существующих барьеров.

—-

На каком этапе находится документ

Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией было подписано 21 декабря 2025 года. В настоящее время документ проходит необходимые ратификационные процедуры.

После завершения этого процесса соглашение вступит в силу и начнёт применяться на практике.

—-

Зачем нужны такие встречи

Организаторы подчёркивают, что подобные семинары помогают бизнесу лучше понимать механизмы работы соглашения и эффективно использовать предоставляемые преференции. В результате:

  • предприниматели получают актуальную информацию;

  • снижается уровень неопределённости;

  • формируется диалог между бизнесом и регуляторами;

  • выявляются проблемные вопросы на раннем этапе.

Ожидается, что дальнейшее развитие сотрудничества между ЕАЭС и Индонезией будет способствовать росту взаимной торговли и инвестиционной активности.