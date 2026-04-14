«Автодор» в 2026 году расширит контроль камер за ремнями и телефонами за рулем

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. «Автодор» в 2026 году расширит функционал камер фотовидеофиксации на автомобилях аварийных комиссаров. Они начнут фиксировать остановку на обочине, непристегнутых водителей и использование телефона за рулем, заявил в интервью ТАСС глава госкомпании Вячеслав Петушенко.
«Используем ИИ для анализа дорожной обстановки. Помогают аварийные комиссары — сейчас 164 экипажа. На автомобилях аваркомов установлены комплексы фотовидеофиксации (четыре штуки), фиксирующие значительное превышение скорости на М-4 “Дон”, М-11 “Нева” и М-12 “Восток”. В этом году расширим возможности — комплексы будутфиксировать остановку на обочине, водителей без ремней и использование телефона за рулем», — сказал он.
По словам Петушенко, по итогам 2025 года аварийность на трассах снизилась на 11,4% при росте сети почти на 1 тыс. км, а число погибших сократилось на 18%.
Рассказывая о мерах повышения безопасности, глава «Автодора» напомнил о внедрении музыкальной разметки. С 2024 года она нанесена на М-11, а в прошлом году — на трех участках в Нижегородской и Владимирской областях.
«Чтобы услышать на таком участке знаменитую “Калинку-Малинку”, нужно ехать с разрешенной скоростью. При этом с момента нанесения разметки на указанных участках М-12 не зафиксировано ни одного ДТП», — отметил он.
