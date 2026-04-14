ПОРА и ДОМ стали партнерами национальных проектов России

Проект «Арктический волонтёр», реализуемый ПОРА, направлен на вовлечение жителей в экологические инициативы на Севере. «Проект подразумевает обучение общественных экологических инспекторов для помощи Росприроднадзору. Он развивает инстут общественного контроля в экологической сфере. Общественные инспекторы участвуют в профилактике правонарушений, благодаря их действиям уже было ликвидировано несколько несанкционированных свалок», — говорит руководитель экологических проектов ПОРА Екатерина Макарова.