ПОРА и ДОМ стали партнерами национальных проектов России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Три проекта АНО отмечены премией «Наш вклад».
Проектный офис развития Арктики (ПОРА) и Движение за экологию «Друзья окружающего мира» (ДОМ) стали партнёрами национальных проектов, подтвердив свою роль в реализации общественно значимых инициатив в сфере экологии и устойчивого развития.
Обе организации вошли в число финалистов Национальной премии «Наш вклад», которая отмечает вклад бизнеса и некоммерческого сектора в достижение целей национальных проектов. ПОРА была отмечена за проект «Арктический волонтёр», а ДОМ — за проекты «Белый Мишка» и «Пластик в дело».
Проект «Арктический волонтёр», реализуемый ПОРА, направлен на вовлечение жителей в экологические инициативы на Севере. «Проект подразумевает обучение общественных экологических инспекторов для помощи Росприроднадзору. Он развивает инстут общественного контроля в экологической сфере. Общественные инспекторы участвуют в профилактике правонарушений, благодаря их действиям уже было ликвидировано несколько несанкционированных свалок», — говорит руководитель экологических проектов ПОРА Екатерина Макарова.
Проект «Белый Мишка», реализуемый ДОМ, фокусируется на экологическом просвещении и формировании бережного отношения к природе Арктики, в том числе через работу с детьми и молодёжью. Инициатива «Пластик в дело» направлена на развитие практик раздельного сбора и переработки отходов, а также популяризацию ответственного потребления.
«Партнёрство ПОРА и ДОМ в рамках национальных проектов России открывает новые возможности для масштабирования успешных практик и объединения усилий в решении экологических задач, актуальных как для Арктики, так и для всей страны», — говорит Максим Данькин, генеральный директор ПОРА.