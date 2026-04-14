Китай и ЕС в январе — марте нарастили товарооборот на 17,6%

ПЕКИН, 14 апреля. /ТАСС/. Китайско-европейский товарооборот в январе — марте вырос на 17,6% в годовом исчислении и составил $212,4 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.
