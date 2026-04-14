Кому придётся заплатить налог на наследство в 2026 году

Также возникает необходимость уплаты налога в случае продажи унаследованного имущества — квартиры, дома, автомобиля — если продажа происходит раньше установленного минимального срока владения. В большинстве случаев этот срок составляет три года, и отсчет ведется со дня смерти наследодателя. Средства, полученные от продажи, считаются доходом и облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).