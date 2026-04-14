Кому придётся заплатить налог на наследство в 2026 году

Тем не менее, существуют определённые обстоятельства, при которых возникает налоговая обязанность, сообщает ИА DEITA.RU.
В первую очередь, наследники должны оплачивать имущественные и земельные налоги на полученные объекты, начиная с даты смерти наследодателя. Эти налоги начисляются автоматически и отражаются в соответствующих налоговых обязательствах.
Также возникает необходимость уплаты налога в случае продажи унаследованного имущества — квартиры, дома, автомобиля — если продажа происходит раньше установленного минимального срока владения. В большинстве случаев этот срок составляет три года, и отсчет ведется со дня смерти наследодателя. Средства, полученные от продажи, считаются доходом и облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
Для наследников, получивших имущество в 2023—2025 годах и реализовавших его в 2025 году, установлен срок подачи налоговой декларации 3-НДФЛ до 30 апреля 2026 года. Сам налог необходимо уплатить до 15 июля 2026 года.
Исключение составляют семьи с двумя и более детьми, для которых жилое имущество, полученное в наследство, является единственным. Эти семьи освобождаются от требования придерживаться трёхлетнего периода владения и могут реализовать унаследованное жилье без налоговых последствий.