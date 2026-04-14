В России с 1 мая 2027 года начнет действовать ГОСТ на кунжутное масло

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Росстандарт утвердил межгосударственный стандарт на кунжутное масло, требования которого вступят в силу с 1 мая 2027 года. Это следует из документа ведомства, с которым ознакомился ТАСС.
Уточняется, что стандарт распространяется на кунжутное масло, извлекаемое из семян кунжута, предназначенное для непосредственного употребления в пищу, применения в различных отраслях пищевой промышленности, в том числе в качестве продовольственного (пищевого) сырья, подлежащего рафинации на предприятиях по производству пищевой масложировой продукции.
Документ содержит классификацию кунжутного масла (в зависимости от степени очистки, органолептических и физико-химических показателей), требования к его вкусу и запаху, сырью, из которого оно вырабатывается, а также к маркировке упаковки.
Стандарт был разработан Масложировым союзом России.