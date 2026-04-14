В ГД предложили легализовать взаимодействие самозанятых друг с другом

Перепродажа товаров и имущественных прав для самозанятых запрещена: это означает, что, если один самозанятый заказывает услугу у другого самозанятого, а затем перепродает ее третьему лицу, такая схема расценивается как посредническая деятельность, которая для плательщиков НПД (налог на профессиональный доход — прим. ТАСС) также находится под запретом, пояснил Панеш. «Представьте: два дизайнера, оба самозанятые. Один делает логотип для другого, чтобы тот использовал его в своем проекте для конечного заказчика. С точки зрения закона, дизайнер, который привлек коллегу, занимается перепродажей услуги, что не разрешено. Даже если они работают в паре над одним проектом, расчеты между ними могут быть признаны нарушением. И даже если самозанятые являются близкими родственниками, это ничего не меняет — закон не делает исключений для родственных связей», — указал он.