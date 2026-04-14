В ГД предложили легализовать взаимодействие самозанятых друг с другом

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Необходимо внести в Госдуму законопроект, который разрешит самозанятым сотрудничать друг с другом без риска переквалификации их отношений в посредническую деятельность — сейчас расчеты между самозанятыми налоговая инспекция расценивает как перепродажу товаров, работ или услуг, рассказал ТАСС заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).
«Поступают обращения от граждан, которые выбрали самозанятость как легальную форму работы, но столкнулись с абсурдной ситуацией. Два самозанятых не могут нормально сотрудничать друг с другом. Если между ними идут расчеты, налоговая инспекция расценивает это как перепродажу товаров, работ или услуг. Получается, что государство разрешило людям легально работать, но запретило им работать друг с другом», — пояснил он.
Перепродажа товаров и имущественных прав для самозанятых запрещена: это означает, что, если один самозанятый заказывает услугу у другого самозанятого, а затем перепродает ее третьему лицу, такая схема расценивается как посредническая деятельность, которая для плательщиков НПД (налог на профессиональный доход — прим. ТАСС) также находится под запретом, пояснил Панеш. «Представьте: два дизайнера, оба самозанятые. Один делает логотип для другого, чтобы тот использовал его в своем проекте для конечного заказчика. С точки зрения закона, дизайнер, который привлек коллегу, занимается перепродажей услуги, что не разрешено. Даже если они работают в паре над одним проектом, расчеты между ними могут быть признаны нарушением. И даже если самозанятые являются близкими родственниками, это ничего не меняет — закон не делает исключений для родственных связей», — указал он.
Самозанятость создавалась как режим для фрилансеров, людей, которые работают на себя без найма сотрудников, но в реальной экономике проекты часто требуют кооперации нескольких специалистов, констатировал Панеш. «При этом годовой лимит дохода для самозанятого составляет 2,4 млн руб. Если специалист вынужден отказываться от совместных проектов или работать “в черную”, он теряет доход, а государство — налоги», — указал он.
Следует внести в Госдуму законопроект, который разрешит самозанятым сотрудничать друг с другом без риска переквалификации их отношений в посредническую деятельность, считает Панеш. «Также пора установить, что для самозанятых, сотрудничающих друг с другом, действуют те же налоговые ставки, что и при работе с физическими лицами, — 4%, а не 6%, как при работе с юридическими лицами. Важно разрешить самозанятым заключать договоры простого товарищества (совместной деятельности) без регистрации юридического лица, чтобы они могли объединять усилия для выполнения крупных проектов. Кроме того, надо ввести упрощенный порядок подтверждения того, что товар или услуга не являются перепродажей, а созданы собственным трудом самозанятого», — полагает парламентарий.