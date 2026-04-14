В России изменят порядок подсчёта стажа для пенсии: кого коснется

В России обновили порядок подсчета стажа для страховых пенсий. Изменения коснутся родителей близнецов, многодетных семей и граждан, имеющих «сельский» стаж. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Речь идет о включении в страховой стаж декретных периодов до 1,5 лет. Раньше существовало правило: максимум такого стажа — шесть лет в сумме. Однако теперь это ограничение сняли.
Раньше в стаж можно было зачесть декрет не более чем с четырьмя детьми. Теперь же будут учитывать все периоды ухода за детьми до полутора лет без ограничений. Благодаря этому родители, у которых пятеро и больше детей, смогут получать более высокую пенсию.
Подобные нововведения коснулись и порядка подсчета сельскохозяйственного стажа. Он предоставляет право на доплату к страховой пенсии (по старости или инвалидности) неработающим пенсионерам-сельчанам, которые отработали в сельском хозяйстве минимум 30 лет.
Размер такой ежемесячной доплаты составляет 25% от фиксированной части страховой пенсии. Она не отменяется, даже если пенсионер переезжает в город. При этом теперь в сельский стаж засчитывают все время ухода за детьми до 1,5 лет без лимитов.
Также скорректированы правила зачета страхового стажа для родителей двойняшек. Теперь, если родились близнецы, в стаж будет включаться реальная продолжительность отпуска по уходу за каждым ребенком отдельно, то есть эти периоды суммируются.
Например, у родителя родилась двойня, и он был полтора года в декрете — тогда в стаж добавят сразу три года. За тройняшек дадут до 4,5 лет. Если родились четверо и родитель ухаживал за ними до полутора лет, то прибавка составит шесть лет, и так по аналогии. Никаких верхних ограничений по сумме такого стажа не существует.
