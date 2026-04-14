В «Циан» рассказали о разнице в ценах на отели и посуточные квартиры на майские

НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Стоимость посуточного размещения в квартирах на период с 1 по 3 мая 2026 года выгоднее в среднем в 1,5 раза, чем проживание в отелях в РФ. Об этом говорится в материалах «Циан», которые есть в распоряжении ТАСС.
«Размещение в отеле на первые майские праздники в этом году обойдется в среднем на 55% дороже, чем посуточная аренда квартиры. Разница в городах-миллионниках составляет от 24% до 88%», — отмечается в материалах.
Наибольший разрыв отмечается в Казани (отель обойдется в среднем в 18,1 тыс. руб. за две ночи, а квартира на тот же период — в 9,6 тыс. руб.) и Нижнем Новгороде (17,2 тыс. руб. против 9,4 тыс. руб.). В Москве расценки в отелях в среднем на 40% выше, чем в посуточной аренде (15,5 тыс. руб. против 11,1 тыс. руб.).
Минимальные различия в ценах между квартирами и отелями в Омске (номер в отеле будет стоить в среднем 7,5 тыс. руб., а квартира — 6,1 тыс. руб.) и Ростове-на-Дону (9 тыс. и 7 тыс. руб.). В первом случае в городе мало современных гостиничных комплексов, во втором — большое количество квартир сдается в недавно построенных домах с высокими расценками, отмечают аналитики.
Среди причин, по которым расценки в отелях выше, чем в арендных квартирах, аналитики указывают включение в стоимость номера допуслуг (уборка, питание), местоположение (отели чаще располагаются в центре и туристических зонах, квартиры — в любых районах) и конкуренцию — гостиничный фонд ограничен, а на рынке посуточной аренды предложений больше.
Посуточная аренда и отели — это разные сферы бизнеса со своей спецификой, говорит руководитель «Циан. Посуточно» Екатерина Десятова. Более доступные цены, наличие кухни и удобство размещения с детьми расширяют аудиторию посуточной аренды по сравнению с отелями. Сравнительно низкий порог входа в бизнес делает модель посуточной аренды привлекательной для предпринимателей, заинтересованных в получении дохода от недвижимости.