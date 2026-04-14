«Роснефть» купила промышленного гиганта «Саянскхимпласт» за 30,33 млрд рублей

IrkutskMedia, 14 апреля. Компания «РН-Коммерция», являющаяся дочерней организацией «Роснефти», приобрела крупного производителя пластмасс и синтетических смол «Саянскхимпласт» и связанные с ним активы за 30,33 млрд рублей. Компания-покупатель стала единственным участником аукциона. Информация о сделке была размещена на портале ГИС «Торги» (18+) 13 апреля.
Кроме крупного градообразующего предприятия, в единый лот также вошли доли в компаниях «БизнесАктив», «Вектор», «Саянскгазобетон» и «БизнесИнтеллект».
«Роснефть» сообщила РБК, что сделка будет иметь синергетический эффект для АО «Саянскхимпласт» и АО «Ангарский завод полимеров» (входит в «Роснефть») в связи с тем, что заводы на протяжении многих десятилетий образуют единый производственный нефтехимический кластер в регионе. Инфраструктура предприятий соединена трубопроводом, по которому ангарский завод поставляет СХП этилен — ключевое сырье для производства поливинилхлорида.
Также в издании добавили, что в 2025 году чистый убыток «Саянскхимпласта» по российским стандартам бухгалтерского учёта составил 1,09 млрд рублей против прибыли 20,73 млн рублей в 2024 году. Выручка снизилась на 5,5%, до 22,02 млрд рублей.
Напомним, что приём заявок на участие в аукционе был открыт 4 апреля и продлился до 10 апреля. «Саянскхимпласт» обеспечивает 30% выработки поливинилхлорида России и 15% выработки каустической соды. «Саянскгазобетон» занимается производством газобетонных блоков. «БизнесИнтеллект» владеет железнодорожными цистернами, объектами недвижимости, земельными участками и занимается сдачей этого имущества в аренду. «Вектор» — торговый дом, реализующий продукцию «Саянскхимпласта». «БизнесАктив» владеет долями в уставных капиталах «Аталанское» (99% доли), «БизнесИнтеллект» (99,999% доли).
Ранее агентство обращалось в Росимущество после решения суда о реприватизации АО «Саянскхимпласт». На вопрос о том, может ли собственником предприятия стать какая-либо госкорпорация, холдинг с государственным участием, в ведомстве не исключили такой вариант. Существует также возможность передачи производства в собственность региона либо осуществление управления предприятием через профильное министерство в регионе.
Напомним, что Хамовнический районный суд Москвы обратил в доход государства активы крупнейшего в России производителя поливинилхлорида (ПВХ) — АО «Саянскхимпласт» стоимостью более 92 млрд рублей.
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к фактическому владельцу предприятия, бывшему главе Законодательного собрания Иркутской области Виктору Круглову, а также членам его семьи. Принятое решение обращено к немедленному исполнению. У ответчиков изъяты доли участия в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц, а также ценные бумаги стоимостью более 10 млрд рублей. Кроме того, изъято более 1,2 млрд рублей со счетов в банках.