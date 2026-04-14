«Автодор»: Африка и Китай интересуются технологиями скоростных магистралей РФ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Делегации Федерации инженерных организаций Африки и представители Китая проявили интерес к российским технологиям проектирования скоростных магистралей, сообщил в интервью ТАСС глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
«Мы презентовали иностранным партнерам российские технологии проектирования и строительства скоростных магистралей, а также интеллектуальные транспортные системы. Интерес проявила делегация Федерации инженерных организаций Африки (Нигерия, Уганда, Руанда, Замбия) и делегация из Китая», — сказал он, отвечая на вопрос о результатах участия в первом международном транспортно-логистическом форуме.
Глава «Автодора» рассказал, что коллегам из Африки и Китая представили Лабораторию иммерсивных технологий (позволяет «проехать» по будущим дорогам в VR, создавать цифровых двойников и проверять безопасность), цифровой модуль «Аэроинспектор» (онлайн-сервис мониторинга строительства) и безбарьерную систему «Свободный поток».
Также иностранным партнерам продемонстрировали автоматизированную систему управления дорожным движением, которая собирает данные с камер, датчиков и метеостанций.
По словам Петушенко, на трассах «Автодора» работают уже свыше 3 тыс. видеокамер, 3,7 тыс. информационных табло и 163 метеостанции, а маршрут беспилотного коридора (М-11, ЦКАД, М-12 до Казани) контролируют более 1,7 тыс. камер и 1,9 тыс. электронных знаков, которые передают данные для беспилотных грузовиков о состоянии дороги и погоде. Такой подход компания планирует использовать для расширения географии автономного транспорта.
Полный текст интервью будет опубликован 16 апреля в 08:00 мск.