Эксперт Белогорьев: США не смогут лишить Китай нефти

«Говорить о том, что цель этих операций — лишить Китая нефти — это конспирологическое преувеличение. Максимум это лишь сопутствующая задача, особенно в части Венесуэлы, где, действительно, поставки ограничиваются. Но речь не про то, чтобы лишить Китай нефть, ведь он всегда может найти альтернативы: в России, и в других странах», — отметил эксперт.
По его словам, операции против Венесуэлы и Ирана, безусловно, имели антикитайскую направленность, но скорее именно геополитическую, а не экономическую. Сопутствующей целью может являться попытка лишить Китай именно дешевых ресурсов и заставить его покупать нефть по рыночной цене. Наличие у Пекина российской альтернативы, подчеркнул Белогорьев, во многом подрывает этот подход.
Эксперт добавил, что Китай оказался хорошо подготовлен к нефтяному кризису, благодаря большим стратегическим запасам, накопленным в прошлом году, а также возможности быстро переключаться на товары-субституты — в частности, на синтетическое топливо.
В нефтяной сфере важную роль играет активная электромобилизация страны, а в газовой — возможность перейти на уголь. «Поэтому нанести таким образом урон Китаю, просто перекрыв поставки на несколько месяцев не получится. Понятно, что экономически Китай теряет, но он теряет вместе со всем остальным миром», — резюмировал эксперт.