МАРТ предупредило о десятках поддельных товаров на маркетплейсах якобы сделанных в Беларуси

Источник: Комсомольская правда

Министерство антимонопольного регулирования и торговли предупредило о десятках поддельных товаров на маркетплейсах под видом белорусских.

Так, специалисты МАРТ установили, что на популярных маркетплейсах Wildberries и Ozon с национальным доменом .ru продавались мнимые белорусские товары. Фактически товары были произведены в России или Китае, но продавались под видом белорусских. Карточки этих товаров сопровождались изображением государственного флага Республики Беларусь, надписями «Сделано в Беларуси» или «Белорусские товары», в том числе с недостоверными сведениями о стране происхождения. Было установлено свыше 25 артикулов таких товаров.

Для защиты производителей и потребителей белорусское министерство обратилось в Федеральную антимонопольную службу России. Было проведено совместное заседание МАРТ и ФАС и направлена информация о фактах реализации такого рода товаров.

