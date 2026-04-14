Фисташки подорожали на 30% — цены бьют максимум за 8 лет

Мировые цены на фисташки достигли максимального уровня за восемь лет на фоне перебоев поставок из Ирана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Expana.
По состоянию на март стоимость продукции поднялась до примерно 4,57 доллара за фунт. Это самый высокий показатель с мая 2018 года. С конца 2023 года цены выросли примерно на 30%.
Рост связан с ситуацией вокруг Ирана, который занимает значительную долю на мировом рынке. На страну приходится около 20% производства и до трети экспорта фисташек. Военные действия осложнили логистику и ограничили поставки.
Дополнительное давление на рынок оказывают ранее накопленные проблемы, включая санкции, геополитическую напряжённость и слабый урожай прошлого сезона. Ситуацию усугубляют перебои с транспортировкой и отказ части судоходных компаний от новых поставок в регион.
На этом фоне спрос остаётся высоким. Популярность продукции с использованием фисташек, включая десерты и напитки, усиливает конкуренцию за ограниченные объёмы.
Ситуация развивается в рамках более широкого экономического эффекта конфликта в Иране, который уже влияет на рынки энергоносителей, удобрений и продовольствия, усиливая инфляционное давление.
