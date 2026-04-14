В Свердловскую область не пропустили 5 тысяч тонн сомнительного зерна

В Свердловской области 13 апреля 2026 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора выявили нарушения в двух декларациях на поставку зерна. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— Сельскохозяйственный производственный кооператив «Завет Ильича», осуществляющий деятельность в Ирбитском районе, допустил недостоверное декларирование зерна ячменя на кормовые цели объемом 3,5 тысячи тонн и 1,5 тысячи тонн семян рапса на пищевые цели, — пояснили в Россельхознадзоре.
Вся партия не прошла лабораторную проверку на безопасность. Кроме того, исследования зерна ячменя проводились по методике, предназначенной для пищевых продуктов, а не для кормового урожая.
В самих декларациях не было указано информации о массе продукции, ее упаковке и состоянии. Также отсутствовали данные о месте и времени взятия проб и о том, кто проводил отбор.
В связи с этим, Россельхознадзор аннулировал обе декларации, а кооперативу «Завет Ильича» объявил предостережение.