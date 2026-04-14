Школьники Енисейского муниципального округа проверили свои знания в области финансовой грамотности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Енисейском муниципальном округе прошёл Чемпионат по настольной экономической игре «Мачи Коро».

Источник: НИА Красноярск

В нём приняли участие 9 команд из 4-х образовательных организаций: МБОУ Новокаргинская СОШ N5, Верхнепашинская СОШ N2, Высокогорская СОШ N7, Абалаковская СОШ N1.

Для определения чемпиона ребятам нужно было пройти три этапа: отборочный тур, полуфинал и финал.

Победителем стал Турлаков Матвей (МБОУ Новокаргинская СОШ N 5), он получил в подарок настольную экономическую игру. Финалисты и участники — сувенирную продукцию.

Также для участников были проведены — финансовый квиз, игра «Ясак» про кочевников енисейского севера, творческая мастерская, этническая фотозона, проверка здоровья для полета в космос.

Всё это сделало чемпионат ярким и незабываемым, отметили в РЦФГ.