Школьники Енисейского муниципального округа проверили свои знания в области финансовой грамотности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Енисейском муниципальном округе прошёл Чемпионат по настольной экономической игре «Мачи Коро».
В нём приняли участие 9 команд из 4-х образовательных организаций: МБОУ Новокаргинская СОШ N5, Верхнепашинская СОШ N2, Высокогорская СОШ N7, Абалаковская СОШ N1.
Для определения чемпиона ребятам нужно было пройти три этапа: отборочный тур, полуфинал и финал.
Победителем стал Турлаков Матвей (МБОУ Новокаргинская СОШ N 5), он получил в подарок настольную экономическую игру. Финалисты и участники — сувенирную продукцию.
Также для участников были проведены — финансовый квиз, игра «Ясак» про кочевников енисейского севера, творческая мастерская, этническая фотозона, проверка здоровья для полета в космос.
Всё это сделало чемпионат ярким и незабываемым, отметили в РЦФГ.