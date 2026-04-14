Майнинговую ферму обнаружили на заброшенной АЗС в Черемховском районе

Ущерб от деятельности нелегального бизнеса составил 2 млн рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 14 апреля. Сотрудники электросетевой компании во время внеплановой проверки прибора учёта в селе Лохово обнаружили в здании заброшенной АЗС шумбокс для майнингового оборудования. Исследовав прилегающую территорию, специалисты компании также нашли киоск, где и находились действующие машины для майнинга.

Как сообщила в своих соцсетях Иркутская электросетевая компания, месте с оборудованием на территории находился сторож. При тщательном осмотре помещений было зафиксировано 10 криптоприборов, незаконно работавших в обход приборов учета. Для заглушки работающего оборудования злоумышленники включали телевизор. Замеры электроэнергии показали, что мощность на майнинговой ферме превышает 27 квт. Специалисты энергосетевой компании оценивают ущерб в размере около 2 млн рублей.

Для ликвидации незаконной майнинговой фермы счётчики учёта энергии были демонтированы на месте.

По факту хищения проводится проверка. Для установления личности злоумышленников материалы по факту хищения электроэнергии переданы в полицию.

Ранее агенство сообщало, что в начале апреля по факту незаконного потребления электроэнергии уже задержали гендиректора одной из фирм Приангарья. Ущерб оценивается в 40 млн рублей.