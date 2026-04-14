Майнинговую ферму обнаружили на заброшенной АЗС в Черемховском районе

Как сообщила в своих соцсетях Иркутская электросетевая компания, месте с оборудованием на территории находился сторож. При тщательном осмотре помещений было зафиксировано 10 криптоприборов, незаконно работавших в обход приборов учета. Для заглушки работающего оборудования злоумышленники включали телевизор. Замеры электроэнергии показали, что мощность на майнинговой ферме превышает 27 квт. Специалисты энергосетевой компании оценивают ущерб в размере около 2 млн рублей.