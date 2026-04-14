Коммерческие расходы предприятий ЦФО выросли почти на девять процентов

Расходы крупных и средних предприятий за минувший год выросли в России на восемь процентов, а в ЦФО и того больше — на 8,8 процента. Такие данные приводит в своем исследовании аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Их доля в выручке достигла пятилетнего максимума, при этом темпы роста снизились примерно вдвое в сравнении с предыдущим периодом.
Исследование подготовлено на основе данных Росстата. Коммерческие расходы включают затраты, связанные с реализацией и продвижением продукции, товаров и услуг на рынке, пояснили в FinExpertiza. В них включены затраты на рекламу и маркетинг, оплату труда сотрудников, занятых в продажах, затраты на упаковку, хранение и транспортировку готовой продукции, логистику, комиссионные посредникам и дистрибьюторам, сертификацию, а также представительские расходы. Управленческие расходы отражают затраты на обеспечение функционирования компании и ее административного аппарата. Это оплата труда управленческого и общехозяйственного персонала, арендные и коммунальные платежи, амортизация и ремонт основных средств общехозяйственного назначения, закупка канцелярии и оргтехники, ПО, услуги связи, командировочные и другое.
Лидерами абсолютного роста в стране стали Краснодарский край (+147,5 миллиарда рублей), Свердловская область (+100,3) и Новосибирская область (+96,6). Из регионов ЦФО (без Москвы и Московской области) по этому показателю лидирует Тульская область (+45,8 миллиарда), замкнувшая топ-10 общероссийского рейтинга. Калужская область нарастила 29,5 миллиарда, Воронежская — 27,1. А вот Липецкая ушла в минус: в 2025-м расходы компаний оказались на 9,6 миллиарда рублей меньше, чем годом ранее. Белгородские компании потратили за год чуть больше прежнего, но разница составила долю процента — исследователи обозначили ее как нулевую.
Что до процентов (см. таблицу), то выше других в ЦФО тут оказались Ивановская (41,4), Калужская (18,2) и Тверская (16,5) области.
На долю Тульской области приходится больше всего расходов и в абсолютных цифрах. Местные компании потратили на перечисленные выше цели в 2025 году 339 миллиардов рублей. За ней идет Белгородская область с затратами 240,8 миллиарда. На третьем месте — Воронежская область с показателем 236,4 миллиарда рублей. Чуть меньше, но те же 236 миллиардов израсходовали компании Липецкой области. Замыкает пятерку Калужская область, где расходы предприятий составили 191,7 миллиарда рублей. Меньшие траты продемонстрировала Орловская область — 51,4 миллиарда. Недалеко от нее ушли «рекордсмен по приросту» Ивановская (52,6) и Костромская (55,1) миллиарда рублей. В целом эти показатели коррелируют и с численностью населения субъектов, и со структурой экономики в этих регионах. Неожиданными их назвать нельзя.
Туляки показали наибольшие суммы расходов и в среднем на одно предприятие — 653 миллиона рублей. В Липецкой области этот показатель составил 543 миллиона, в приграничных Белгородской и Курской областях — 435 и 424 миллиона рублей соответственно, в Калужской — 368 миллионов. Наиболее скромные расходы — в Смоленской, Ивановской и Орловской областях: 203, 191 и 175 миллионов рублей.
Исследователи дали и расклад по отраслевым затратам без разделения по регионам.
«В зависимости от отрасли доля коммерческих и управленческих расходов в выручке может значительно отличаться», — подчеркнула президент FinExpertiza Елена Трубникова.