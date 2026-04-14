Коммерческие расходы предприятий ЦФО выросли почти на девять процентов

На долю Тульской области приходится больше всего расходов и в абсолютных цифрах. Местные компании потратили на перечисленные выше цели в 2025 году 339 миллиардов рублей. За ней идет Белгородская область с затратами 240,8 миллиарда. На третьем месте — Воронежская область с показателем 236,4 миллиарда рублей. Чуть меньше, но те же 236 миллиардов израсходовали компании Липецкой области. Замыкает пятерку Калужская область, где расходы предприятий составили 191,7 миллиарда рублей. Меньшие траты продемонстрировала Орловская область — 51,4 миллиарда. Недалеко от нее ушли «рекордсмен по приросту» Ивановская (52,6) и Костромская (55,1) миллиарда рублей. В целом эти показатели коррелируют и с численностью населения субъектов, и со структурой экономики в этих регионах. Неожиданными их назвать нельзя.