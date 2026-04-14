Свердловский Минстрой запросил на расселение аварийных домов почти 2 млрд рублей

В Свердловской области Министерство строительства и развития инфраструктуры определило перечень территорий для расселения жителей из аварийных домов. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства.
Всего на расселение свердловчан из аварийного жилья в 2026 году планируется направить больше 1,9 миллиарда рублей, из которых свыше 1,1 миллиарда поступят из средств областного бюджета, а оставшаяся сумма — от Фонда развития территорий.
Больше всего средств намерены выделить Тавде — более 351 миллиона рублей. На втором месте идет Белоярский с суммой в 181,3 миллиона рублей. Субсидии больше 100 миллионов рублей также могут получить Нижний Тагил, Качканар, Новая Ляля и Серов.
— Комиссия приняла решение внести предложение Правительству Свердловской области об утверждении распределения субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2026 году, — сказано в тексте документа.
Теперь протокол отправится на рассмотрение правительству, после чего будет принято решение о выделении средств.