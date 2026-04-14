В Нижегородской области резко выросла выдача потребительских кредитов

Для сравнения, в последний месяц зимы жители Нижегородской области, по данным НБКИ, получили около 34 тысяч потребительских кредитов (кредитов наличными). Рост выдачи данных займов в марте составил 21,8%.
По динамике увеличения кредитования Нижегородская область в топ-5 российских регионов, заняв четвертое место. Выше это показатель был зафиксирован только в Воронежской (плюс 23,4%) и Саратовской (плюс 21,9%) областях, а также в Татарстане (плюс 21,9%).
Всего в России в марте этого года выдали 1,77 млн потребкредитов. Это на 18,3%, чем было в феврале, когда их число достигло полтора миллиона.
«Несмотря на некоторый рост в начале 2026 года по сравнению с таким же периодом прошлого года, выдача потребительских кредитов, в целом, продолжает оставаться на довольно низком уровне. Сокращение выдачи в последнее время было связано как с охлаждением спроса на кредиты, так и с ухудшением качества входящего потока заявителей», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в марте серьезно выросла доля отказов в выдаче кредитов жителям Нижегородской области. В первый месяц весны банки одобрили только 23% заявок на займы, поступивших от жителей региона.
