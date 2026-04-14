Ванинский порт «Остерра» более чем вдвое увеличил отгрузку угля

Порт «Остерра» (ранее АО «Дальтрансуголь»), расположенный в Ванинском районе Хабаровского края, за первый квартал 2026 года отгрузил на экспорт 1,48 млн тонн угля — это в 2,6 раза больше показателей за аналогичный период прошлого года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», твёрдое топливо было добыто на территории региона.
По информации пресс-службы компании, увеличение объёмов отгрузки способствует развитию угледобычи на территории Хабаровского края и отвечает задачам, поставленным губернатором Дмитрием Демешиным. Рост производительности порта также хорошо сказывается на налоговых отчислениях в бюджет субъекта — за первый квартал было перечислено платежей на сумму в 430,8 млн рублей.
Напомним, что летом прошлого года был открыт железнодорожный участок, соединивший пути терминала «Остерра» с маршрутной сетью Дальневосточных железных дорог. Строительство велось в рамках государственной программы развития Восточного полигона.
В настоящее время мощность угольного терминала порта «Остерра» составляет 32,8 миллиона тонн угля в год. Сейчас компания реализует инвестиционную программу, итогом которой должно стать увеличение пропускной способности до 40 миллионов тонн твёрдого топлива в год — это должно произойти уже к концу 2027 года.