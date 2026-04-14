Минфин изменил цены на скупку золота, серебра и платины у белорусов

В Беларуси меняются цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе при скупке у физических лиц, сообщили в Министерстве финансов.
Так, цены на скупаемое у населения золото увеличились на 3,41%. В итоге подорожало золото 375-й (до 152,53 рубля за грамм), 500-й (203,37 рубля), 583-й и 585-й (237,94 рубля), 750-й (305,06 рубля), 900-й (366,07 рубля), 916-й (372,57 рубля), 950-й (386,4 рубля) и 958-й пробы (389,66 рубля).
Однако если золото на скупке подорожало, то платина, например, подешевела на 14,5%. И за грамм платины 950-й пробы можно будет выручить уже только 163,44 рубля. Цена палладия снизилась на 17,6%.
И также в Беларуси подешевело на 12,4% серебро. За грамм серебра 750-й пробы предлагают только 4,76 рубля, 800-й — 5,07, 875-й — 5,55 рубля, 916-й — 5,81 рубля, 925-й — 5,86 рубля, 960-й — 6,09 рубля.
Скорректированы и цены для других проб. Например, на золото определили сумму в 393,32 рубля за грамм в чистоте, на серебро — 6,34 рубля, платину — 172,04 рубля, палладий — 128,07 рубля.
— Новые цены будут действовать с 15 апреля, — прокомментировали в Минфине.