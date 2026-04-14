Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбер: сибиряки увеличили объём сбережений почти на 40% в первом квартале 2026 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители регионов присутствия Сибирского банка Сбера в первые три месяца 2026 года увеличили объём накоплений на 38,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: НИА Красноярск

Активнее других размещают свои средства на вкладах и накопительных счетах в Сбере жители Кемеровской и Омской областей, а также Красноярского края. Большинство сибиряков в начале этого года оформляет вклады сроком от 91 до 180 дней. В Новосибирской области чаще других выбирают долгосрочные накопления — от одного до трех лет.

«Мы видим, что тренд на сбережение у сибиряков продолжается и предлагаем нашим клиентам серию надбавок к базовой ставке — в частности для тех, кто получает зарплату или пенсию на карту Сбера», — отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Также повысить ставку по вкладу поможет наличие подписки СберПрайм, баланс на накопительных счетах от 100 тысяч рублей. А ещё максимальная ставка доступна тем, кто использует новые деньги, которые не хранили на вкладах или накопительных счетах в Сбере предыдущие два календарных месяца.

16+