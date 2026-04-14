Сбер: сибиряки увеличили объём сбережений почти на 40% в первом квартале 2026 года

Активнее других размещают свои средства на вкладах и накопительных счетах в Сбере жители Кемеровской и Омской областей, а также Красноярского края. Большинство сибиряков в начале этого года оформляет вклады сроком от 91 до 180 дней. В Новосибирской области чаще других выбирают долгосрочные накопления — от одного до трех лет.