Сбер: сибиряки увеличили объём сбережений почти на 40% в первом квартале 2026 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители регионов присутствия Сибирского банка Сбера в первые три месяца 2026 года увеличили объём накоплений на 38,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Активнее других размещают свои средства на вкладах и накопительных счетах в Сбере жители Кемеровской и Омской областей, а также Красноярского края. Большинство сибиряков в начале этого года оформляет вклады сроком от 91 до 180 дней. В Новосибирской области чаще других выбирают долгосрочные накопления — от одного до трех лет.
«Мы видим, что тренд на сбережение у сибиряков продолжается и предлагаем нашим клиентам серию надбавок к базовой ставке — в частности для тех, кто получает зарплату или пенсию на карту Сбера», — отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.
Также повысить ставку по вкладу поможет наличие подписки СберПрайм, баланс на накопительных счетах от 100 тысяч рублей. А ещё максимальная ставка доступна тем, кто использует новые деньги, которые не хранили на вкладах или накопительных счетах в Сбере предыдущие два календарных месяца.
16+