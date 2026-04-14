Башкирия стала лидером ПФО по капремонту домов

В Приволжском федеральном округе на I квартал по программе капремонта общего имущества отремонтировали 703 МКД.

Источник: минЖКХ РБ

Из них 302 дом приходится на Башкирию. Об этом сообщили в Фонде развития территорий. Больше МКД обновлено только в Свердловской области (380).

В целом 85 субъектах РФ в январе-марте отремонтировали почти 3 тыс. домов, в которых проживает 363 тыс. человек. Чаще всего меняли изношенные внутридомовые коммуникации: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Также востребованы ремонт кровель и фасадов, замена лифтов.

Всего в Башкирии более 17 тыс. МКД, в ближайшие два года будут отремонтированы 1354. Ранее сообщали: в республике решили пока не делать утепление фасадов, так как это очень дорогостоящий вид работ — вместо одного фасада можно отремонтировать три кровли.