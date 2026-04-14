Башкирия стала лидером ПФО по капремонту домов

Всего в Башкирии более 17 тыс. МКД, в ближайшие два года будут отремонтированы 1354. Ранее сообщали: в республике решили пока не делать утепление фасадов, так как это очень дорогостоящий вид работ — вместо одного фасада можно отремонтировать три кровли.