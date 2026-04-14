Доллар укрепляется на фоне войны в Иране — Минфин США не видит риска

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что не видит угрозы ослабления доллара на фоне военной операции против Ирана, сообщает портал Semafor.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что не видит угрозы ослабления доллара на фоне военной операции против Ирана, сообщает портал Semafor.

По его словам, американская валюта в период конфликта демонстрирует укрепление. В связи с этим глава Минфина отметил, что не считает ситуацию поводом для беспокойства.

Бессент также высказался по денежно-кредитной политике. Он заявил, что Федеральной резервной системе США следует занять выжидательную позицию и не торопиться с изменением базовой процентной ставки.

Как следует из его выступления, решение ФРС должно учитывать влияние конфликта на экономику, включая возможный рост цен на энергоресурсы и инфляционные риски. По последним данным, на фоне напряженности фиксируется повышение стоимости нефти и топлива.

На этом фоне в США обсуждаются экономические последствия конфликта, включая давление на цепочки поставок и энергетический рынок. При этом доллар традиционно усиливается в периоды геополитической нестабильности как защитный актив.

Ранее в американской администрации допускали использование дополнительных мер для стабилизации энергетического рынка, включая задействование стратегических резервов нефти.

Читайте также: «Авраам Линкольн» у берегов Ирана — напряжение в регионе выросло.

