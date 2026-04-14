Доллар укрепляется на фоне войны в Иране — Минфин США не видит риска

По его словам, американская валюта в период конфликта демонстрирует укрепление. В связи с этим глава Минфина отметил, что не считает ситуацию поводом для беспокойства.
Бессент также высказался по денежно-кредитной политике. Он заявил, что Федеральной резервной системе США следует занять выжидательную позицию и не торопиться с изменением базовой процентной ставки.
Как следует из его выступления, решение ФРС должно учитывать влияние конфликта на экономику, включая возможный рост цен на энергоресурсы и инфляционные риски. По последним данным, на фоне напряженности фиксируется повышение стоимости нефти и топлива.
На этом фоне в США обсуждаются экономические последствия конфликта, включая давление на цепочки поставок и энергетический рынок. При этом доллар традиционно усиливается в периоды геополитической нестабильности как защитный актив.
Ранее в американской администрации допускали использование дополнительных мер для стабилизации энергетического рынка, включая задействование стратегических резервов нефти.
