Новостройки в Волгограде подешевели на 1,5%

В Волгограде стоимость квадратного метра в начале весны составила 126 тысячи рублей. Это на 1,5% меньше, чем было в предыдущем месяце. В феврале наблюдалось более умеренное снижение (-0,9%). Медианная площадь лотов в продаже осталась стабильной (43 кв. м), Волгоград сохраняет место в тройке городов-миллионников с наиболее компактным предложением на первичном рынке, уступая только Санкт-Петербургу и Ростову-на-Дону.