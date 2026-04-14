Начисляют повышенные пошлины — импорт из ЕАЭС может подорожать до 30%

Таможенные органы начали доначислять бизнесу повышенные пошлины на товары, ввезенные из стран Евразийского экономического союза, если продукция произведена в «недружественных» государствах. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на участников рынка и представителей юридических компаний.
Речь идет о товарах, включенных в перечень постановления правительства от декабря 2022 года. Повышенные ставки для такой продукции действуют до конца 2027 года и составляют от 15% до 50% в зависимости от категории.
Ранее действовала иная практика: если товар приобретал статус продукции ЕАЭС, дополнительные пошлины не взимались. Однако в последние месяцы фиксируется изменение подхода — бизнесу доначисляют сборы даже при закупке через страны союза.
Такая практика начала распространяться с 2025 года. Проверки затрагивают, в частности, косметику, одежду, продукты питания, напитки и другие категории товаров, поставляемые через партнеров в ЕАЭС.
Одновременно усилился контроль со стороны таможенных органов. Проверяется происхождение продукции и цепочки поставок. В ряде случаев это приводит к задержкам на границе и увеличению логистических расходов.
Эксперты отмечают, что изменения могут быть связаны с попыткой пресечь схемы обхода ограничений через страны союза. При этом действующее регулирование не содержит четких процедур для таких доначислений, что создает правовую неопределенность.
В результате часть компаний уже пересматривает ассортимент и отказывается от отдельных товаров. Наиболее уязвимыми считаются сегменты одежды и косметики, особенно в онлайн-торговле.
Если новая практика сохранится и будет поддержана судами, рост цен станет неизбежным. По оценкам участников рынка, товары повседневного спроса могут подорожать на 10−15%, а в отдельных категориях — до 30%. Дополнительное давление оказывает удорожание логистики, связанное с усиленными проверками.
При этом судебная практика по таким спорам только формируется. В ряде случаев компаниям удавалось оспорить доначисления и вернуть средства, ссылаясь на нормы права ЕАЭС, предусматривающие однократную уплату пошлин при ввозе товаров на территорию союза.
На фоне изменений участники рынка корректируют логистические цепочки, расширяют круг поставщиков и усиливают контроль за документами, подтверждающими происхождение продукции.
