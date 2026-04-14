Индия готова закрыть потребности в рабочей силе на уральских предприятиях

Свердловские предприятия активно привлекают рабочих из Индии.

Источник: Комсомольская правда

Количество рабочих из Индии на предприятиях Свердловской области в четыре раза больше, чем в других регионах. Об этом со ссылкой на главу Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина сообщает ЕАН.

По словам спикера, уральские предприятия активно развиваются, поэтому требуется привлечение дополнительной рабочей силы.

— В конкретный текущий момент в связи с экономическими событиями этот вопрос потерял ту остроту, которая была еще год назад, но этот период не бесконечен, — отметил Андрей Беседин.

При этом, Генеральный консул Индии в Екатеринбурге Дэбабрата Чаттопадхьяй заявил, что Индия может закрыть потребность в рабочей силе на предприятиях Свердловской области.

В 2024 году в Свердловской области был запрос на 217 сотрудников из Индии, в 2025 году — 365, в текущем году уже есть 310 заявок от работодателей. Специалисты из Индии работают на Среднем Урале переводчиками, электрогазосварщиками и сборщиками, а также курьерами.