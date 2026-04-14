Индия готова закрыть потребности в рабочей силе на уральских предприятиях

В 2024 году в Свердловской области был запрос на 217 сотрудников из Индии, в 2025 году — 365, в текущем году уже есть 310 заявок от работодателей. Специалисты из Индии работают на Среднем Урале переводчиками, электрогазосварщиками и сборщиками, а также курьерами.