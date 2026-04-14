«Не как в муравейнике»: вице-министр прокомментировал претензии к плотной застройке в столице

По его словам, действующие нормы градостроительства предусматривают необходимые требования и ответственность для всех участников строительного процесса, сообщает El.kz. Он отметил, что оценку конкретной ситуации должны давать профессиональные эксперты.
«В данном случае, наверное, всё-таки следует полагаться на заключение профессиональных экспертов, которые сейчас проводят расследование причин возникновения пожара», — сказал Сапарбеков.
Вопрос не только в застройке, но и в поведении жителей.
Отдельно вице‑министр высказался о проблемах с проездом спецтехники. Он признал, что подобные случаи имеют место, однако связал их не только с плотностью застройки, но и с парковкой автомобилей. По его словам, важно учитывать «правильность постановки автотранспортного средства в отведённом месте». Он добавил, что речь идёт и о гражданской ответственности жителей.
«Живя в обществе, мы должны чтить интересы не только свои, но и наших соседей и окружающих», — подчеркнул он.
«Всё строится по нормам».
Сапарбеков заявил, что ситуация с застройкой в Казахстане не является критичной по сравнению с другими странами.
«Всё строится в соответствии со всеми установленными требованиями. Достаточно сравнить, как живут люди в других странах, и вы увидите, что мы не живём совсем как в муравейнике», — отметил он. При этом конкретных примеров он не привёл.
Доступность жилья и «риторический вопрос».
Вице‑министр также прокомментировал тему доступности жилья. Он назвал этот вопрос риторическим и заявил, что в стране представлен широкий выбор.
«У нас есть выбор по ценовому сегменту, качеству, планировке и районам. Есть варианты подешевле и подороже — дальше уже по предпочтениям. Надо понимать, что жильё — это не тот товар, который можно купить раз и навсегда», — сказал он.
Трагедия в Астане.
Поводом для обсуждения стала трагедия в одном из жилых комплексов Астаны: пожар в 21‑этажном доме в районе Есиль унёс жизни троих детей. Огонь вспыхнул на 15‑м этаже дома на улице Туркестан. Женщина получила ожоги; её спасли и доставили в больницу. Из здания эвакуировали 20 человек, ещё около 40 жителей покинули его самостоятельно.
Очевидцы сообщали, что пожарная техника не могла оперативно заехать во двор из‑за хаотично припаркованных автомобилей. Узкие проезды и плотная застройка затруднили работу спасателей.
