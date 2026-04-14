Казахстан потерял больше 100 млрд тенге из-за внешних макроэкономических факторов

«Для республиканского бюджета прямой положительный эффект проявился прежде всего по экспортной таможенной пошлине на нефть, где дополнительно обеспечено Т40,5 млрд. Одновременно более крепкий курс тенге оказал сдерживающее влияние на доходы республиканского бюджета. Сложившийся в отчетном квартале средний курс в Т497,7 за доллар при прогнозном курсе Т540 уменьшил поступления примерно на Т146 млрд», — сказал Такиев на заседании правительства во вторник.
Несмотря на то что внешние макроэкономические факторы оказали существенное влияние, доходы государственного бюджета за первый квартал 2026 года выросли и без учета трансфертов составили Т6,4 трлн, или 104,3% к плану.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на Т931 млрд, или почти на 17%. Республиканский бюджет исполнен на 102%: доходы составили Т4,2 трлн. Местные бюджеты обеспечили поступления в объеме Т2,3 трлн, с перевыполнением плана на Т193 млрд», — проинформировал министр.
По словам Такиева, рост налоговых поступлений по сравнению с первым кварталом 2025 года составил 20%, или более на Т1 трлн.