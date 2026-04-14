Казахстан потерял больше 100 млрд тенге из-за внешних макроэкономических факторов

«Для республиканского бюджета прямой положительный эффект проявился прежде всего по экспортной таможенной пошлине на нефть, где дополнительно обеспечено Т40,5 млрд. Одновременно более крепкий курс тенге оказал сдерживающее влияние на доходы республиканского бюджета. Сложившийся в отчетном квартале средний курс в Т497,7 за доллар при прогнозном курсе Т540 уменьшил поступления примерно на Т146 млрд», — сказал Такиев на заседании правительства во вторник.