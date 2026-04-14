В Казахстане сокращают необоснованные расходы на ОСМС — как будут реформировать фонд

Вице-министр финансов Ержан Биржанов 14 апреля 2026 года на брифинге в правительстве поделился планами по сокращению необоснованных расходов в сфере соцмедстрахования, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Он озвучил предложения по сокращению расходов на ОСМС.

Акцент делается на цифровизации. Запущена единая платформа Qalqan, интегрированная со множеством баз данных Минздрава и Минфина. Усилен контроль за финансовыми потоками. Интеграция с несколькими платформами позволяет проводить скоринг и предотвращать необоснованные выплаты", — сказал Биржанов.

Кроме того, по его словам, начата централизация дискреционных финансовых полномочий.

«Фонд находится в процессе реформирования: он многоуровневый, в областных подразделениях работает большое число сотрудников, и мы должны оптимизировать его работу», — добавил вице-министр.

Ранее Биржанов прокомментировал массовую блокировку счетов казахстанцев.