В Казахстане сокращают необоснованные расходы на ОСМС — как будут реформировать фонд

Он озвучил предложения по сокращению расходов на ОСМС.
Акцент делается на цифровизации. Запущена единая платформа Qalqan, интегрированная со множеством баз данных Минздрава и Минфина. Усилен контроль за финансовыми потоками. Интеграция с несколькими платформами позволяет проводить скоринг и предотвращать необоснованные выплаты", — сказал Биржанов.
Кроме того, по его словам, начата централизация дискреционных финансовых полномочий.
«Фонд находится в процессе реформирования: он многоуровневый, в областных подразделениях работает большое число сотрудников, и мы должны оптимизировать его работу», — добавил вице-министр.
