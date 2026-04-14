Госбюджет Казахстана пополнили на 102% в январе-марте 2026 года — Минфин

Более крепкий, чем прогнозировалось ранее, курс тенге ограничил поступления в республиканский бюджет.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 14 апр. — Sputnik. Доходы госбюджета Казахстана без учёта трансфертов составили 6,4 трлн тенге ($13,4 млрд), что на 931 млрд тенге ($1,9 млрд), или на 17%, больше показателя прошлого года, — заявил глава Минфина Мади Такиев.

«Республиканский бюджет исполнен на 102%, обеспечив поступления в размере 4,2 трлн тенге ($8,8 млрд). На доходную часть существенное влияние оказали внешние факторы: при средней цене на нефть $80,6 за баррель дополнительно получено 40,5 млрд тенге ($85,3 млн) по экспортной таможенной пошлине», — подчеркнул он.

По словам министра финансов, более крепкий курс тенге (497,7 тенге за доллар при прогнозе 540) ограничил поступления в республиканский бюджет на 146 млрд тенге.

«В полном объёме и в приоритетном порядке обеспечено финансирование социальных обязательств государства — 1,8 трлн тенге ($3,8 млрд). Ключевой акцент — переход от простого освоения средств к финансированию подтверждённого результата», — сообщил Мади Такиев.