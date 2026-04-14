Уходит ли бизнес в тень из-за нового Налогового кодекса

Азамат Амрин озвучил результаты мониторинга.
«Если смотреть динамику за прошлый год и первый квартал 2026 года, наблюдается планомерный рост ключевых показателей по малому и среднему бизнесу. Количество действующих предприятий за квартал увеличилось на 19,6 тыс. ед. При этом в структуре растут как средние, так и малые предприятия», — сказал он.
Он также указал на рост поступлений от бизнеса.
«Мы практически собираем на четверть больше, чем за тот же период прошлого года. Если смотреть по чекам, то их количество увеличилось, выросли и суммы по ним», — резюмировал вице-министр национальной экономики.
Его поддержал вице-министр финансов Ержан Биржанов.
«Кассовая дисциплина улучшилась. Количество чеков в первом квартале 2026 года составило 885 млн против 728 млн за тот же период прошлого года — прирост 156 млн чеков. По суммам мы видим рост на 1 трлн 368 млрд тенге. Массового оттока к наличным расчетам нет. Без фискального чека расчеты не производятся; ухода в тень мы не наблюдаем», — заверил Биржанов.
