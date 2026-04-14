Рост розничной торговли на 15,4% отметили власти Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода сообщила о 15,4-процентном приросте объемов розничных продаж за отчетный период. Об этом сообщили в «Коммерсантъ».

Этот подъем сопровождался повышением уровня оплаты труда работников и ростом доли предприятий сферы общественного питания и обслуживания. Согласно данным муниципалитета, за прошедшие пять лет количество торговых точек в городе увеличилось на 20%.

Отмечается снижение задолженности предпринимателей по уплате налогов на 1 миллиард рублей, несмотря на то, что число нарушителей возросло более чем на 25% за год. Тем не менее, депутаты Гордумы признают, что прогресс в сфере торговли превзошел плановые показатели, заложенные в муниципальные программы.

Депутаты призвали представителей администрации активизировать усилия по сбору налоговых платежей и проконтролировать процесс внедрения государственной системы маркировки продукции, подтверждающей ее подлинность, в сфере торговли.

Ранее средняя зарплата в Нижегородской области достигла 74,5 тыс. рублей.