Меры по защите трудящихся: безопасность на рабочем месте в Астане

В Астане под председательством прокурора города Габита Муканова прошло заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, на котором основное внимание было уделено вопросам профилактики производственного травматизма, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Проблема травматизма в сфере труда

Обсуждение касалось реализации задач, поставленных Главой государства, в рамках нарратива «Закон и порядок». Вопрос безопасности на рабочих местах и профилактики производственного травматизма стал одним из приоритетов в обеспечении правопорядка и соблюдения трудовых норм.

Принятые решения

По итогам заседания были утверждены конкретные шаги, направленные на решение проблемы производственного травматизма. Среди ключевых мер:

  • обязательная регистрация всех несчастных случаев на производстве;
  • создание межведомственных мобильных групп для оперативных проверок на рабочих местах;
  • активизация мер ответственности для работодателей, уклоняющихся от расследованияпроизводственных инцидентов.

Основные направления работы

К основным направлениям работы относятся:

  • единый порядок информирования уполномоченных органов о производственных травмах;
  • масштабная правовая просветительская кампания для работников с целью повышенияосведомлённости о безопасности труда;
  • разработка проектов нормативных постановлений для создания единообразной судебнойпрактики по вопросам производственных травм.

Цели и задачи

Меры направлены на создание эффективной системы в столице, обеспечивающей строгое соблюдение норм безопасности труда и защиту законных прав граждан.