Меры по защите трудящихся: безопасность на рабочем месте в Астане

Проблема травматизма в сфере труда
Обсуждение касалось реализации задач, поставленных Главой государства, в рамках нарратива «Закон и порядок». Вопрос безопасности на рабочих местах и профилактики производственного травматизма стал одним из приоритетов в обеспечении правопорядка и соблюдения трудовых норм.
Принятые решения
По итогам заседания были утверждены конкретные шаги, направленные на решение проблемы производственного травматизма. Среди ключевых мер:
- обязательная регистрация всех несчастных случаев на производстве;
- создание межведомственных мобильных групп для оперативных проверок на рабочих местах;
- активизация мер ответственности для работодателей, уклоняющихся от расследованияпроизводственных инцидентов.
Основные направления работы
К основным направлениям работы относятся:
- единый порядок информирования уполномоченных органов о производственных травмах;
- масштабная правовая просветительская кампания для работников с целью повышенияосведомлённости о безопасности труда;
- разработка проектов нормативных постановлений для создания единообразной судебнойпрактики по вопросам производственных травм.
Цели и задачи
Меры направлены на создание эффективной системы в столице, обеспечивающей строгое соблюдение норм безопасности труда и защиту законных прав граждан.