В Ростове дискутируют о дальнейшей судьбе проекта скоростного трамвая

В донской столице обсуждают возможность расторжения концессионного соглашения по модернизации трамвайной инфраструктуры. Отчёт главы Ростова о деятельности за 2025 год опубликован на портале администрации города.
В документе упоминается концессионное соглашение по модернизации трамвайной инфраструктуры. Из-за рисков реализации проекта и возможностей финансового участием региона власти Ростовской области и администрация Ростова рассматривают возможность расторжения соглашения. Окончательного решения пока не принято.
Напомним, ранее сообщалось, что проект будет завершён в любом случае — возможно, с привлечением другого концессионера или инвестора. Власти города не исключали вариант реализации через муниципальный заказ с одновременной реконструкцией автодорог.