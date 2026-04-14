Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове дискутируют о дальнейшей судьбе проекта скоростного трамвая

Рассматривается вариант о расторжении концессионного соглашения с подрядчиком.

В донской столице обсуждают возможность расторжения концессионного соглашения по модернизации трамвайной инфраструктуры. Отчёт главы Ростова о деятельности за 2025 год опубликован на портале администрации города.

В документе упоминается концессионное соглашение по модернизации трамвайной инфраструктуры. Из-за рисков реализации проекта и возможностей финансового участием региона власти Ростовской области и администрация Ростова рассматривают возможность расторжения соглашения. Окончательного решения пока не принято.

Напомним, ранее сообщалось, что проект будет завершён в любом случае — возможно, с привлечением другого концессионера или инвестора. Власти города не исключали вариант реализации через муниципальный заказ с одновременной реконструкцией автодорог.