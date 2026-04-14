Электробусы, перевозившие омичей по маршруту № 4, вернули изготовителю

С 19 декабря прошлого года по 25 января 2026 года Муниципальное предприятие Омска «Электрический транспорт» провело тестовую эксплуатацию электробусов моделей «Сириус» и «Генерал». По данным портала Om1.ru, город отказался от покупки этого вида общественного транспорта.
Целью тестирования было определить экономическую целесообразность использования этих электробусов в условиях сибирского климата.
На данный момент закупка электробусов для Муниципального предприятия Омска не планируется. После завершения тестов обе модели были возвращены на заводы-изготовители, а собранные данные переданы специалистам для дальнейшего анализа. Причина отказа от техники не уточняется.
Напомним, что тестирование организовали по инициативе производителей. Электробус «Сириус» акционерного общества «Транс-Альфа» вышел на маршрут № 4 в конце июля прошлого года. Его стоимость составляет около 38 миллионов рублей.
В декабре прошлого года на этот же маршрут вышел электробус «Генерал» ООО «ПК “Транспортные системы”». Тогда производитель отмечал, что его стоимость — 53 миллиона рублей. При этом обычный автобус стоит около 16 миллионов рублей.
Ранее глава департамента транспорта мэрии Омска Вадим Кормилец отметил, что город может отказаться от покупки электробусов из-за большой цены.