Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Бочаров принял участие в заседании коллегии УФНС в Волгограде

Расширенное заседание коллегии регионального управления ФНС прошло 14 апреля в Волгограде. Участие в нем приняли губернатор Андрей Бочаров и руководитель ведомства Роман Иванов.

Губернатор отметил, что налоговые органы вносят существенный вклад в обеспечение социально-экономической стабильности в регионе, реализацию проектов и программ развития области.

«Ваша работа по обеспечению поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней способствует динамичному, устойчивому социально-экономическому развитию муниципалитетов, Волгоградской области и страны в целом», — подчеркнул глава региона.

На заседании были озвучены цифры: за последние пять лет объем инвестиций в регионе вырос более чем вдвое: с 186 млрд рублей до почти 400 млрд. По сравнению с 2024 годом он увеличился на 34 млрд рублей.

В планах — сохранить темпы и обеспечить реализацию ряда приоритетных, масштабных проектов, направленных на развитие экономики Волгоградской области и повышение качества жизни людей.

Ранее в ходе рабочей встречи с руководителем управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии Алексеем Коноваловым губернатор обсудил вопросы межведомственного взаимодействия и плодотворного сотрудничества в сфере АПК.