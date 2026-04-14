Губернатор Бочаров принял участие в заседании коллегии УФНС в Волгограде

Расширенное заседание коллегии регионального управления ФНС прошло 14 апреля в Волгограде. Участие в нем приняли губернатор Андрей Бочаров и руководитель ведомства Роман Иванов.
Губернатор отметил, что налоговые органы вносят существенный вклад в обеспечение социально-экономической стабильности в регионе, реализацию проектов и программ развития области.
«Ваша работа по обеспечению поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней способствует динамичному, устойчивому социально-экономическому развитию муниципалитетов, Волгоградской области и страны в целом», — подчеркнул глава региона.
На заседании были озвучены цифры: за последние пять лет объем инвестиций в регионе вырос более чем вдвое: с 186 млрд рублей до почти 400 млрд. По сравнению с 2024 годом он увеличился на 34 млрд рублей.
В планах — сохранить темпы и обеспечить реализацию ряда приоритетных, масштабных проектов, направленных на развитие экономики Волгоградской области и повышение качества жизни людей.
Ранее в ходе рабочей встречи с руководителем управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии Алексеем Коноваловым губернатор обсудил вопросы межведомственного взаимодействия и плодотворного сотрудничества в сфере АПК.