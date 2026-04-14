Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экспортеры заявили о новом скачке цен из-за блокады Ормузского пролива

Из-за блокады Ормузского пролива компании фиксируют рост цен на морские, воздушные и железнодорожные перевозки, его закрытие для судоходства привело к изменению логистических маршрутов и задержкам поставок в Россию.

Источник: РБК

Компании несут издержки из-за смены логистических путей и увеличения сроков доставки из-за блокады Ормузского пролива. Дальнейший рост цен ожидается в конце апреля, сообщил в эфире Радио РБК соучредитель компании «Сервер АйСити» Сергей Миневич.

«Дубай очень оперативно перестроил логистику через оманские порты. Грузы приходят туда, а затем по суше доставляются в Дубай. Это дороже, но позволяет обходить пролив. Добавило к стоимости логистики процентов 5−10, но не стало катастрофой. Но я бы сказал, что расслабляться тут рано. Мы ожидаем новый скачок цен в индустрии в конце апреля. И произойдет это, когда пройдет инерция от последствий нехватки гелия и других ископаемых, которые необходимы для производства микросхем», — заявил Миневич.

Он подчеркнул, что гелий незаменим в производстве чипов и жестких дисков, а ключевые поставщики гелия — это Катар и Объединенные Арабские Эмираты. «Мы увидим реальные последствия для цен на IT-отрасль», — добавил он.

По словам основателя компании E.N.Cars Евгения Забелина, автомобильный рынок также демонстрирует рост в цене и задержку поставок на несколько недель.

«Буквально за три дня до старта всех событий у нас машины успели уйти в Иран через Ормузский пролив. Мы их долго ждали, наконец-то они только буквально вчера пришли в Москву. Задержка вышла недели на три от обычных сроков доставки. А новые отправки пока не работают», — рассказал Забелин. Он уточнил, что планируется открыть новые сухопутные маршруты через Саудовскую Аравию, Иорданию, Сирию и Турцию.

Генеральный директор транспортно-экспедиторской компании «Винцери» Дмитрий Рожков заявил, что сейчас в авиаперевозках фиксируется рост цен на 20%.

«Все цены идут вверх. Страховые надбавки, топливные надбавки, добавка за военный риск, все остается напряженным. Мы имеем авиаперевозку — рост до 20%, полное закрытие воздушного пространства над Ираном, Ираком, Сирией. Из Китая в том числе цены пошли вверх. Морские перевозки — повышение риска судоходства, введение военных надбавок на $2−3 тыс., цены пошли вверх. Железнодорожные перевозки “Север — Юг”, которые связывают Россию и Индию, приостановлены», — рассказал он Радио РБК.

После начала военной операции США и Израиля 28 февраля Иран объявил о прекращении торговли в Ормузском проливе, через который проходят до 20% мировой нефти и более 30% СПГ. Некоторые суда при попытке прохода были атакованы иранскими военными. Затраты на логистику и страховые взносы резко выросли.

Вечером 13 апреля начала действовать блокада Ормузского пролива США, о которой американский президент Дональд Трамп объявил после провала переговоров с Тегераном. Ограничения коснутся всех судов, входящих или выходящих из иранских портов и прибрежных районов, в том числе в Персидском и Оманском заливах. На движение судов, никак не связанных с Ираном, меры не распространяются.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше