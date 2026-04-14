Экспортеры заявили о новом скачке цен из-за блокады Ормузского пролива

Компании несут издержки из-за смены логистических путей и увеличения сроков доставки из-за блокады Ормузского пролива. Дальнейший рост цен ожидается в конце апреля, сообщил в эфире Радио РБК соучредитель компании «Сервер АйСити» Сергей Миневич.
«Дубай очень оперативно перестроил логистику через оманские порты. Грузы приходят туда, а затем по суше доставляются в Дубай. Это дороже, но позволяет обходить пролив. Добавило к стоимости логистики процентов 5−10, но не стало катастрофой. Но я бы сказал, что расслабляться тут рано. Мы ожидаем новый скачок цен в индустрии в конце апреля. И произойдет это, когда пройдет инерция от последствий нехватки гелия и других ископаемых, которые необходимы для производства микросхем», — заявил Миневич.
Он подчеркнул, что гелий незаменим в производстве чипов и жестких дисков, а ключевые поставщики гелия — это Катар и Объединенные Арабские Эмираты. «Мы увидим реальные последствия для цен на IT-отрасль», — добавил он.
По словам основателя компании E.N.Cars Евгения Забелина, автомобильный рынок также демонстрирует рост в цене и задержку поставок на несколько недель.
«Буквально за три дня до старта всех событий у нас машины успели уйти в Иран через Ормузский пролив. Мы их долго ждали, наконец-то они только буквально вчера пришли в Москву. Задержка вышла недели на три от обычных сроков доставки. А новые отправки пока не работают», — рассказал Забелин. Он уточнил, что планируется открыть новые сухопутные маршруты через Саудовскую Аравию, Иорданию, Сирию и Турцию.
Генеральный директор транспортно-экспедиторской компании «Винцери» Дмитрий Рожков заявил, что сейчас в авиаперевозках фиксируется рост цен на 20%.
«Все цены идут вверх. Страховые надбавки, топливные надбавки, добавка за военный риск, все остается напряженным. Мы имеем авиаперевозку — рост до 20%, полное закрытие воздушного пространства над Ираном, Ираком, Сирией. Из Китая в том числе цены пошли вверх. Морские перевозки — повышение риска судоходства, введение военных надбавок на $2−3 тыс., цены пошли вверх. Железнодорожные перевозки “Север — Юг”, которые связывают Россию и Индию, приостановлены», — рассказал он Радио РБК.
Вечером 13 апреля начала действовать блокада Ормузского пролива США, о которой американский президент Дональд Трамп объявил после провала переговоров с Тегераном. Ограничения коснутся всех судов, входящих или выходящих из иранских портов и прибрежных районов, в том числе в Персидском и Оманском заливах. На движение судов, никак не связанных с Ираном, меры не распространяются.
