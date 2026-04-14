Москвичи помогут восстанавливать Донецк

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Московские специалисты будут приоритетно работать над восстановлением прифронтовых районов Донецка.
«В фокусе региона-шефа четыре ранее прифронтовых района города — Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский. В рамках программы восстановления продолжим ремонтировать жилые дома, соцобъекты, коммунальные сети и дороги», — заявил глава ДНР Денис Пушилин по итогам встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Об этом сообщил ТГ-канал Дениса Пушилина.
