В Пермском крае объект культурного наследия продают за 1 рубль

Здание уездного казначейства конца XIX века в Оханске продают за 1 рубль, сообщили в Министерстве имущества Пермского края.
В Пермском крае объявлен конкурс на продажу объекта культурного наследия регионального значения «Казначейство уездное» в Оханске на улице Советской, 9.
Стартовая цена здания конца XIX века — 1 рубль. Новый владелец обязан сохранить памятник: провести комплекс восстановительных работ до конца 2029 года и содержать здание по закону об охране культурного наследия.
Объект включён в федеральный проект «Сохранение культурного и исторического наследия», что даёт право на льготный кредит под 9%. Воспользоваться программой можно даже после покупки, а при досрочном завершении работ льготный период сохраняется.
После реставрации здание можно использовать под туристические цели, гостиницу, ресторан, офисы или образовательный центр.
