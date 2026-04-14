Поле без чудес. Какие трудности предстоит преодолеть аграриям этой весной

Весна для аграриев Приволжья, а здесь сосредоточены крупнейшие производства зерна и подсолнечника, — это не просто «битва за урожай», но и проверка, насколько отрасль адаптировалась к работе в условиях ограничения импорта и сильно изменившейся логистики. Как регионы справились с зависимостью от зарубежных семян и техники, как пережили зиму здешние озимые и как сельхозпроизводители справляются с ростом цен, корреспондент «РГ» разбирался вместе с экспертами.