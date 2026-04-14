Поле без чудес. Какие трудности предстоит преодолеть аграриям этой весной

Весна для аграриев Приволжья, а здесь сосредоточены крупнейшие производства зерна и подсолнечника, — это не просто «битва за урожай», но и проверка, насколько отрасль адаптировалась к работе в условиях ограничения импорта и сильно изменившейся логистики. Как регионы справились с зависимостью от зарубежных семян и техники, как пережили зиму здешние озимые и как сельхозпроизводители справляются с ростом цен, корреспондент «РГ» разбирался вместе с экспертами.
Ключевой вызов для аграриев в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) обусловлен необходимостью во время посевной точно «попасть» в короткое окно между сходом снега, переувлажнением почвы и вероятным последующим дефицитом влаги, объясняет начальник агрохимической службы компании «ЕвроХим» Мария Визирская.
«При этом для большинства регионов ПФО характерны три проблемы. Первая касается рисков засухи и неравномерного увлажнения почв. Две другие носят экономический характер — снижение рентабельности и нехватка техники», — отметила Мария.
Будущий урожай зависит во многом от того, как пережили зиму озимые.
«В целом перезимовка прошла неплохо, хотя были опасения по поводу болезней, — комментирует доктор сельскохозяйственных наук, директор Ульяновского научно-исследовательского института сельского хозяйства Александр Тойгильдин. — Но риски остаются. Существенная доля посевов ослаблена. Надеюсь, что погода позволит нам реанимировать даже слабые участки, чтобы они лучше развились и дали высокий результат. Думаю, в этом году мы снова можем рассчитывать на высокие урожаи».
Действительно, состояние озимых посевов по округу вызывает сдержанный оптимизм, но есть и тревожные сигналы.
«Зима в ряде регионов — Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях — отличалась резкими перепадами температур при недостаточном снежном покрове, — отметила доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина. — По данным агрономических обследований, проведенных в марте, значительная часть озимой пшеницы в Ульяновской области перезимовала в удовлетворительном состоянии. В части районов правобережья зафиксировано изреживание посевов, требующее принятия решений о подсеве или пересеве яровыми культурами. Татарстан и Башкортостан, где снежного покрова было больше, демонстрируют несколько лучшую картину по озимым. В этих республиках сосредоточены наиболее значительные площади озимой ржи, традиционно более устойчивой к неблагоприятным условиям зимой».
А что с семенами?
«Уже два года как перешли на отечественные селекции. Других просто нет. С тех пор, как закрыли импорт, урожайность стала поменьше, но остается вполне нормальной. Она больше все же зависит от погодных условий», — поделился директор сельхозпредприятия «Биоком» Валерий Шилов. Его фермерское хозяйство расположено в Сенгилеевском районе Ульяновской области — засаживают поля подсолнечником и кормовыми культурами.
Валерий Шилов сетует, что себестоимость семян выросла на 50−70 процентов.
Александр Тойгильдин говорит, что обеспеченность семенами зерновых (пшеница, ячмень, овес) и зернобобовых (горох) близка к 100 процентам. «Если говорить про технические культуры (подсолнечник, соя), то по ним мы тоже приближаемся к высоким цифрам по обеспеченности. А вот что касается кукурузы и свеклы, с ними проблема, еще недостаточно семян высокого качества», — рассказал он.
«С импортозамещением картина стала заметно лучше, но полной независимости пока нет, — комментирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. — На федеральном уровне доля семян отечественной селекции в АПК в 2025 году достигла 69,3 процента, а Минсельхоз РФ на 2026 год уже установил план высева отечественных семян. Для базовых культур это сильный прогресс, но по ряду позиций зависимость все еще сохраняется, особенно по кукурузе, подсолнечнику, сахарной свекле, отдельным овощным культурам и части гибридов».
Много вопросов также по сельхозтехнике и запчастям.
«Уход с российского рынка ведущих западных производителей (John Deere, CLAAS, AGCO) поставил перед хозяйствами округа серьезную задачу, — говорит профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина. — В первую очередь обеспечить работоспособность уже имеющегося парка импортной техники и найти адекватную замену при обновлении. Российские заводы (“Ростсельмаш”, Петербургский тракторный завод, “Брянсксельмаш”) существенно нарастили выпуск, а параллельный импорт и поставки из Китая частично закрыли образовавшуюся нишу. Однако вопросы качества, сервисного обслуживания и доступности запасных частей пока остаются дискуссионными».
Не менее значимой проблемой, по мнению эксперта, является обеспеченность минеральными удобрениями. Парадокс в том, что Россия — один из крупнейших мировых производителей. Но периодически на внутреннем рынке возникает дефицит из-за ценовой конъюнктуры и логистических ограничений. Квотирование экспорта удобрений и фиксация предельных цен для отечественных сельхозтоваропроизводителей несколько стабилизировали ситуацию. По словам Надежды Капустиной, мелкие и средние фермерские хозяйства Ульяновской, Пензенской, Кировской областей по-прежнему испытывают затруднения с приобретением необходимых объемов аммиачной селитры и сложных удобрений в оптимальные агротехнические сроки.
Вопрос логистики в АПК, как и в других отраслях, сегодня стоит очень остро. Она стала более сложной и более зависимой от заранее забронированных поставок.
«Зерновая логистика ПФО все сильнее работает на южные и восточные направления, а роль Казахстана и стран ближайшего зарубежья для округа выросла, — отмечает Владимир Чернов. — Для аграриев это плюс с точки зрения доступности рынков, но минус с точки зрения транспортных плеч (расстояние между начальным и конечным пунктами доставки), перевалки грузов и зависимости от пропускной способности маршрутов».
Поэтому регионам важно не просто вырастить урожай, а заранее планировать каналы сбыта, сертификацию и отгрузку по новым маршрутам, уверен Владимир Чернов.