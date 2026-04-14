ЕС отложил выделение Украине части кредита на €90 млрд

Планы предоставления Украине части европейского кредита на €90 млрд отложены на вторую половину 2026 года, сообщил на брифинге представитель Еврокомиссии Бала Уйвари.

Источник: РБК

Так он ответил на вопрос, позволит ли поражение партии ФИДЕС венгерского премьера Виктор Орбана разблокировать программу бюджетного и военного финансирования Украины. На выделение Киеву займа ранее наложили вето Венгрия и Словакия.

«Еврокомиссия остается привержена планам предоставить первые выплаты в рамках этой программы в течение второго полугодия», — сказал он.

Ранее Еврокомиссия заявляла, что получить первые деньги в рамках кредита Киев может уже в начале апреля. Согласно предложению Еврокомиссии, планировалось до 31 декабря 2026 года предоставить Украине €45 млрд, оставшаяся часть пакета в €90 млрд рассчитана на 2027 год.

