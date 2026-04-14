Улицу Ангарскую перекрыли для автомобилистов в Волгограде

Работы по ремонту магистрали будут продолжаться до 2 сентября.

Реконструкция улицы Ангарской продолжается в Волгограде. Подрядчик приступил к выносу инженерных коммуникаций. В связи с этим движение автомобилей приостановлено на одном из участков магистрали.

До 2 сентября для машин будет полностью закрыта часть улицы от проезда Бузулукского до шоссе Авиаторов, сообщают в мэрии. Объехать место проведения работ можно по проезду Бузулукскому и улице Авторемонтной, которые были восстановлены ранее.

На улице Ангарской планируется расширение проезжей части до четырех полос и строительство ливневой канализации. Одновременно здесь обустроят тротуары и смонтируют наружное освещение.

Работы должны завершиться до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что новый трамвайный маршрут свяжет юг Волгограда с ТРЦ «Акварель».