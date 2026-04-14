В России растет спрос на авиапроездные билеты

Среди авиапутешественников фиксируется увеличение спроса на проездные, которые позволяют за фиксированную плату совершать несколько перелетов по одному или нескольким направлениям. Об этом «Российской газете» сообщили в авиакомпании «Аэрофлот».
Покупка такого абонемента позволяет экономить на перелетах в первую очередь тем, кто регулярно перемещается между регионами. Чаще всего это предприниматели и бизнесмены, но услуга вполне подходит заядлым путешественникам, которые хотят посетить много городов в определенный промежуток времени.
«Аэрофлот» фиксирует устойчивый рост интереса к данным услугам. Прирост на текущий момент составляет 10% «, — сообщили “РГ” в пресс-службе перевозчика. Там также отметили, что приобретение проездных билетов для пассажира выгоднее, чем покупка стандартных авиабилетов. Экономия на одном билете может достигать нескольких тысяч рублей. Ключевое преимущество — фиксация стоимости.
По итогам 2025 года деловым проездным «Аэрофлота» воспользовались более 6,8 тысячи пассажиров, а за 1 квартал 2026 года — почти 1,4 тыс. В декабре 2025-го авиакомпания запустила новый продукт — бизнес-проездной, сообщает перевозчик. По словам экспертов, такие предложения становятся менее актуальны для людей, которые летают по три-четыре раза в год. Пассажиры, которые едут в отпуск или навестить родных — не целевая аудитория услуги. Речь идет, скорее, о еженедельных регулярных поездках.
«Рост популярности таких услуг связан в первую очередь с их удобством. Люди, которые часто совершают деловые поездки — это основные клиенты. Москва — Петербург, Москва — Казань, Москва — Нижний Новгород — многие так летают по несколько раз в неделю. Им каждый раз нужно покупать билет. Конечно, это не очень удобно. А так приезжаешь в аэропорт, регистрируешься и летишь. Не нужно искать доступные билеты через агрегаторы. Деловые люди ценят время, это для них ресурс — как и деньги», — рассказал «РГ» руководитель портала «Авиация России» Андрей Величко.
В пресс-службе «Аэрофлота» «РГ» также рассказали, что в компании прорабатывают возможность расширения географии предоставления услуги как на другие внутренние (максимальный тариф сейчас охватывает 42 города), так и на международные направления. По мнению Величко, международные абонементы будут пользоваться спросом, если речь о коротких перелетах — час, максимум полтора. Это актуально для Дальнего Востока, чтобы перемещаться в китайские города, например, из Благовещенска. Также услуга могла бы быть полезной при поездках в Казахстан — из Москвы, Омска или Новосибирска.
«Предложение подошло бы и тем, кто часто летает в страны Средней Азии. Тем более что сейчас у нас интенсивное авиасообщение с Узбекистаном», — добавил эксперт.
Величко также отметил, что услуга лучше реализуется на самолетах небольшой вместимости, так как крупные лайнеры гораздо проблематичнее заполнить. А авиакомпания «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот», эксплуатирует порядка 70 «суперджетов», вмещающих до 100 пассажиров. Поэтому авиапроездные — это в какой-то мере подготовка и к получению новых отечественных лайнеров. «Другим авиакомпаниям было бы сложно воплотить нечто подобное. Для этого нужна хорошая финансовая и технологическая подушка. Но по мере поступления новых воздушных судов малой вместимости — импортозамещенных SSJ-100 и Ил-114−300 — авиакомпании начнут изучать опыт “Аэрофлота”. Авиакомпания S7 могла бы тоже внедрить такие опции при условии обновления парка с закупками небольших самолетов. Но эта перспектива не завтрашняя. Руководство будет смотреть, каким спросом эти услуги пользуются у конкурентов. Это горизонт примерно пяти лет», — считает Величко.
В пресс-службе авиакомпании Red Wings «РГ» сообщили, что прорабатывают запуск новых сервисов в текущем году, но приводить конкретные детали пока не готовы. В пресс-службе «Уральских авиалиний» (у перевозчика есть услуга «бизнес-проездного» с маршрутными сетками для Москвы и Екатеринбурга) не смогли оперативно ответить на запрос «РГ».