В Волгоградской области перестала работать паромная переправа через Дон

Паромная переправа в станице Новогригорьевской Иловлинского района Волгоградской области не будет работать до 1 июня, сообщает РИАЦ.
Здесь проводятся ремонтные работы. Кроме того, остановка связана с истечением срока технического освидетельствования.
Единственной возможностью переправиться через реку Дон на территории Иловлинского района остается теперь переправа у станицы Трехостровской. Попасть на нее можно по региональной дороге 18К-11−3, которая является подъездом от автодороги «ст. Качалино — Паньшино — Вертячий» к станице Трехостровской.
От федеральной трассы Р-22 «Каспий», соединяющей Москву и Волгоград, паромная переправа находится в 19 километрах. Рейсы паром совершает от станицы Трехостровской с семи утра до 18:30, от станицы Качалино — с 8:20 до 18:50.
Стоимость провоза мотоцикла составляет 200 рублей, легкового автомобиля — 300 рублей, микроавтобуса — 450 рублей, автобуса и 1,5-тонного грузовика без груза — 550 рублей.
