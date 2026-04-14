В Волгоградской области перестала работать паромная переправа через Дон

Здесь проводятся ремонтные работы. Кроме того, остановка связана с истечением срока технического освидетельствования.

Паромная переправа в станице Новогригорьевской Иловлинского района Волгоградской области не будет работать до 1 июня, сообщает РИАЦ.

Единственной возможностью переправиться через реку Дон на территории Иловлинского района остается теперь переправа у станицы Трехостровской. Попасть на нее можно по региональной дороге 18К-11−3, которая является подъездом от автодороги «ст. Качалино — Паньшино — Вертячий» к станице Трехостровской.

От федеральной трассы Р-22 «Каспий», соединяющей Москву и Волгоград, паромная переправа находится в 19 километрах. Рейсы паром совершает от станицы Трехостровской с семи утра до 18:30, от станицы Качалино — с 8:20 до 18:50.

Стоимость провоза мотоцикла составляет 200 рублей, легкового автомобиля — 300 рублей, микроавтобуса — 450 рублей, автобуса и 1,5-тонного грузовика без груза — 550 рублей.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что улицу Ангарскую перекрыли для автомобилистов в областном центре.