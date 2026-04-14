26% предприятий Ростова оказались убыточными по итогам 2025 года

Доля крупных и средних предприятий Ростова-на-Дону, завершивших год 2025 год с убытками, составила 26%. Эта информация прозвучала на заседании гордумы, сообщает «Городской репортер».
На ситуацию уже реагируют. В частности, проводятся встречи на предприятиях, выявляются проблемные точки. Власти обсуждают с бизнесом возможные меры поддержки.
В публикации сказано, что в некоторых случаях убытки фиксируются в связи с ростом издержек, логистическими сложностями и изменением ключевых рынков сбыта. Подобные случаи отмечают на предприятиях обрабатывающей промышленности, строительства и оптовой торговли.
