В Ростове крупный участок улицы Доватора хотят расширить до четырёх полос

Власти Ростова-на-Дону планируют реконструировать участок улицы Доватора, расширив его до четырёх полос. Как сообщается на сайте городской администрации, протяжённость обновлённого участка составит 1,6 км, а ширина проезжей части — по 7,25 метра в каждом направлении.
Параллельно появится велодорожка шириной 1,5 метра. Также будут заменены инженерные коммуникации: электросети, газопровод, водопровод, канализация и линии связи.
По данным администрации, после реконструкции пропускная способность улицы заметно возрастёт. В 2025 году здесь ежедневно проезжало около 40,4 тыс. автомобилей, а через 20 лет этот показатель может вырасти до 58,6 тыс.
Общественные обсуждения проекта продлятся до 30 апреля 2026 года.