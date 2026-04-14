Минфин не исключил обсуждение налога на сверхприбыль осенью

Вопрос налога на сверхприбыль (windfall tax) может обсуждаться в рамках осеннего бюджетного цикла, однако конкретных инициатив Минфин пока не предлагал, сообщил журналистам замглавы ведомства Алексей Сазанов.
«У нас бюджетный цикл осенью, и бюджетный пакет будет рассматриваться только осенью Минфин такие предложения не направлял. Мы пока изучаем информацию», — заявил замминистра (цитата по «РИА Новости»).
По словам Сазанова, компании сдали декларации по налогу на прибыль за 2025 год в конце марта, и сейчас ведомство обобщает данные, чтобы оценить наличие сверхдоходности и понять, есть ли основания для обсуждения такого налога.
Он добавил, что решения будут приниматься с учетом потребностей бюджета на следующую трехлетку и возможных альтернативных механизмов пополнения доходов, включая оптимизацию расходов.
